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«Торпедо» выступило с заявлением после задержания совладельца клуба Соболева

Игнат Заздравин
Корреспондент
ФК «Торпедо».
Фото ФК «Торпедо»

Пресс-служба «Торпедо» опубликовала заявление после задержания совладельца клуба Леонида Соболева.

19 июня стало известно, что против Соболева и директора клуба Валерия Скородумова завели уголовное дело. Их подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу своей команды.

Леонид Соболев.В российском футболе снова полыхает! Против совладельца и директора «Торпедо» возбудили уголовное дело

«Уважаемые болельщики, партнеры и представители средств массовой информации! Футбольный клуб «Торпедо Москва» считает необходимым обратиться к вам в связи с последними событиями, широко освещаемыми в прессе. Мы понимаем ваше беспокойство и стремимся обеспечить максимально возможную прозрачность в рамках текущих обстоятельств.

Нам известно, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Подчеркиваем, что расследование находится в компетенции правоохранительных органов и судебной системы.

Мы напоминаем о фундаментальном принципе презумпции невиновности. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда. Наш клуб следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона.

Хотим заверить всех, что текущая операционная деятельность ФК «Торпедо Москва» продолжается в штатном режиме. Тренировочный процесс команды на сборах в Москве проходит в полном соответствии с утверждённым планом, все спортивные и административные функции выполняются в полном объёме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнерами нашего клуба. Команда, тренерский штаб и весь персонал «Торпедо» полностью сосредоточены на подготовке к предстоящим матчам и достижении поставленных задач на поле.

Дорогие болельщики! Вы — сердце и душа нашего клуба. Мы понимаем ваши переживания и искренне разделяем ваше желание видеть «Торпедо» сильным и процветающим. Просим вас сохранять спокойствие и выдержку. Ваша поддержка сейчас как никогда важна для клуба. Только сплотившись, мы вместе переживём этот непростой период, оставаясь единой черно-белой семьёй.

Наш клуб ценит интерес средств массовой информации, но просит с пониманием отнестись к тому, что в связи с ходом расследования мы не можем комментировать его детали или давать оценки действиям отдельных лиц. Мы продолжим оперативно информировать общественность обо всех значимых событиях, касающихся непосредственно деятельности футбольного клуба и команды через наши официальные каналы коммуникации.

Мы уверены в своем будущем и приложим все усилия, чтобы защитить деловую репутацию клуба и обеспечить его устойчивое развитие», — говорится в заявлении.

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и вернулось в РПЛ.

Источник: ФК «Торпедо»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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