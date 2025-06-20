«Торпедо» выступило с заявлением после задержания совладельца клуба Соболева

Пресс-служба «Торпедо» опубликовала заявление после задержания совладельца клуба Леонида Соболева.

19 июня стало известно, что против Соболева и директора клуба Валерия Скородумова завели уголовное дело. Их подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу своей команды.

«Уважаемые болельщики, партнеры и представители средств массовой информации! Футбольный клуб «Торпедо Москва» считает необходимым обратиться к вам в связи с последними событиями, широко освещаемыми в прессе. Мы понимаем ваше беспокойство и стремимся обеспечить максимально возможную прозрачность в рамках текущих обстоятельств.

Нам известно, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Подчеркиваем, что расследование находится в компетенции правоохранительных органов и судебной системы.

Мы напоминаем о фундаментальном принципе презумпции невиновности. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда. Наш клуб следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона.

Хотим заверить всех, что текущая операционная деятельность ФК «Торпедо Москва» продолжается в штатном режиме. Тренировочный процесс команды на сборах в Москве проходит в полном соответствии с утверждённым планом, все спортивные и административные функции выполняются в полном объёме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнерами нашего клуба. Команда, тренерский штаб и весь персонал «Торпедо» полностью сосредоточены на подготовке к предстоящим матчам и достижении поставленных задач на поле.

Дорогие болельщики! Вы — сердце и душа нашего клуба. Мы понимаем ваши переживания и искренне разделяем ваше желание видеть «Торпедо» сильным и процветающим. Просим вас сохранять спокойствие и выдержку. Ваша поддержка сейчас как никогда важна для клуба. Только сплотившись, мы вместе переживём этот непростой период, оставаясь единой черно-белой семьёй.

Наш клуб ценит интерес средств массовой информации, но просит с пониманием отнестись к тому, что в связи с ходом расследования мы не можем комментировать его детали или давать оценки действиям отдельных лиц. Мы продолжим оперативно информировать общественность обо всех значимых событиях, касающихся непосредственно деятельности футбольного клуба и команды через наши официальные каналы коммуникации.

Мы уверены в своем будущем и приложим все усилия, чтобы защитить деловую репутацию клуба и обеспечить его устойчивое развитие», — говорится в заявлении.

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и вернулось в РПЛ.