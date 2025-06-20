Губернатор Краснодарского края — о ситуации с «Черноморцем»: «Думаю, что впереди еще много свершений»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев кулуарах ПМЭФ-2025 прокомментировал для «СЭ» ситуацию с «Черноморцем».

— В этом году три клуба из региона могли выступать в РПЛ, но «Черноморец» не прошел лицензирование. Не обидно ли, что не расширили свое представительство?

— Мяч круглый, как говорят в футболе. Думаю, что впереди еще много свершений. Давайте подождем. Сегодня мы предпринимаем многие действия для этого.

По итогам сезона-2024/25 «Черноморец» занял третье место в турнирной таблице первой лиги с 64 очками, но не был допущен до участия в стыковых матчах из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.