Федотов: «Сочи» был острее «Ростова»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (0:0) подвел итоги встречи.
«Хотели победить. Делали все. Сложное поле. Интересная игра, держала в напряжении. Гол свой забили, — отметил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Пару моментов еще было. Мы были острее. Приложили максимум усилий. Очко тоже двигает нас вперед. Хороший соперник.
Несмотря на тяжелые погодные условия, футбол был, осмысленные комбинации и страсть.
Соперник усилил давление в концовке. Было напряжение, но не позволили ничего создать. Но и у нас были подходы справа. Не получилось отдать последнюю передачу".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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