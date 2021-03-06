Федотов: «Сочи» был острее «Ростова»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (0:0) подвел итоги встречи.

«Хотели победить. Делали все. Сложное поле. Интересная игра, держала в напряжении. Гол свой забили, — отметил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Пару моментов еще было. Мы были острее. Приложили максимум усилий. Очко тоже двигает нас вперед. Хороший соперник.

Несмотря на тяжелые погодные условия, футбол был, осмысленные комбинации и страсть.

Соперник усилил давление в концовке. Было напряжение, но не позволили ничего создать. Но и у нас были подходы справа. Не получилось отдать последнюю передачу".