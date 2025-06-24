Степашин ответил, когда Россию вернут в международные турниры

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» предположил, что с российского спорта снимут санкции после завершения СВО.

— С вашим огромным политическим опытом верите, что наш футбол могут вернуть на международную арену в ближайшие два-три года?

— Все зависит от завершения специальной военной операции. Как только она закончится, я убежден, что нас сразу допустят.

— Британские, норвежские и прочие клубы будут играть как миленькие?

— Успокоятся. У нас уже было время, когда мы играли только с басками, — в Советском Союзе при Сталине. Ничего, потом начали играть со всеми. И играть здорово, кстати. Первые чемпионы Европы, на всякий случай. В Париже победили Югославию.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.