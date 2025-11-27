Карпин: «Глупых покупок никогда не совершал. Единственное, лет в 30...»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, о какой покупке жалеет.

— Ваше отношение к деньгам с годами изменилось?

— Мне кажется, нет. Глупых покупок никогда не совершал. Единственное, лет в 30 купил себе спортивный «Ягуар», хотя клуб выдавал машину. Можно было не покупать. Покатался один-два года и продал.

— Это единственная покупка, о которой вы жалеете?

— Бывает, что купишь какую-то вещь, а потом думаешь: зачем она мне? Но называть это сожалением, наверное, перебор.

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов.