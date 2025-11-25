Непомнящий назвал Бабича самым умным игроком «Спартака»

Российский шахматист Ян Непомнящий назвал «СЭ» самого умного игрока «Спартака».

«Самый умный игрок «Спартака»? Знаю, что Срджан Бабич увлекается шахматами. Если он сильно хочет, можно сыграть. Мне кажется, вообще как-то получилось, что в сборной Сербии сейчас сразу несколько игроков, которые являются фанатами шахмат, много играют», — сказал Непомнящий «СЭ».

Ранее 29-летний защитник «Спартака» Бабич признавался в любви к шахматам.

В сезоне-2025/26 серб сыграл за красно-белых 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.