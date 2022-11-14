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Карпин назвал Барриоса лучшим футболистом в РПЛ в 2022 году

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вильмар Барриос.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал колумбийского полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса лучшим футболистом РПЛ в 2022 году.

«Про россиян не буду говорить, зачем? Мне потом скажут: ты про него сказал, а теперь он денег просит (смеется)», — добавил тренер сборной.

В этом сезоне 29-летний футболист провел за «Зенит» 17 матчей в РПЛ, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

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