Карпин — о слухах про назначение в «Динамо»: «На заборе, знаете, что написано?»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что он уже договорился возглавить московское «Динамо».
— Вы возглавили московское «Динамо» и как раз дебютируете в матче с 2Drots.
— Откуда вы знаете, что я возглавил?
— Видел в СМИ.
— Где вы видели? На заборе, знаете, что написано?
— Может ли команда из медиалиги противопоставить себя РПЛ?
— Противопоставить что? Бой может дать. Бруней нам тоже дал бой. Любая команда может дать бой. Вопрос в том, что из этого получится.
— Вы не следите за медиафутболом?
— Правильно понимаете.
— Говорят, что Дани Алвес может начать играть в медиалиге. Включите ли вы матч?
— Ему сколько лет? Что вы хотите, чтобы я сказал? Я лучше на Онопко посмотрю. Что мне на Алвеса смотреть? Я его, что, не видел?
Ранее «СЭ» сообщал, что 56-летний специалист 16 июня проведет первую тренировку в «Динамо». Ожидается, что клуб объявит о назначении Карпина в период с 11 по 15 июня.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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