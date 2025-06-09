Карпин — о слухах про назначение в «Динамо»: «На заборе, знаете, что написано?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что он уже договорился возглавить московское «Динамо».

— Вы возглавили московское «Динамо» и как раз дебютируете в матче с 2Drots.

— Откуда вы знаете, что я возглавил?

— Видел в СМИ.

— Где вы видели? На заборе, знаете, что написано?

— Может ли команда из медиалиги противопоставить себя РПЛ?

— Противопоставить что? Бой может дать. Бруней нам тоже дал бой. Любая команда может дать бой. Вопрос в том, что из этого получится.

— Вы не следите за медиафутболом?

— Правильно понимаете.

— Говорят, что Дани Алвес может начать играть в медиалиге. Включите ли вы матч?

— Ему сколько лет? Что вы хотите, чтобы я сказал? Я лучше на Онопко посмотрю. Что мне на Алвеса смотреть? Я его, что, не видел?

Ранее «СЭ» сообщал, что 56-летний специалист 16 июня проведет первую тренировку в «Динамо». Ожидается, что клуб объявит о назначении Карпина в период с 11 по 15 июня.