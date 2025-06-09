Экс-футболист «Факела» Пимушин скончался в возрасте 70 лет

Умер бывший нападающий «Факела» Виктор Пимушин, сообщает пресс-служба воронежского клуба. Экс-футболисту было 70 лет.

«Мы выражаем соболезнования родным и близким Виктора Юрьевича. Это огромная потеря. Невозможно подобрать слова, чтобы описать горечь утраты...» — говорится в заявлении воронежцев.

Пимушин играл за «Факел» с 1981 по 1985 год, а также с 1988-го по 1989-й и в 1992-м. Всего за воронежскую команду он провел 188 матчей, в которых забил 61 гол. Помимо «Факела» форвард выступал за «Балтику», «Кузбасс», «Торпедо», костромской «Спартак», немецкий «Пеш» и другие клубы.