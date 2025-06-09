Геркуса удивило решение Николича уйти из ЦСКА: «Странный поступок»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

«Удивило решение Николича покинуть ЦСКА. Хорошая работа, он обещал продолжить. Болельщики возлагали большие надежды на него, но он нарушил свое слово почти сразу, так получается. Странный поступок», — сказал Геркус «СЭ».

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны.