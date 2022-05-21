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Мостовой — о поражении «Рубина»: «Главная проблема — Слуцкий. Он не может взять на себя вину за результат»

Мостовой отреагировал на поражение «Рубина» в матче с «Уфой»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Рубина» в матче 30-го тура Тинькофф РЛП против «Уфы» (2:1).

«Все шло к тому, что «Рубин» вылетит. Когда Слуцкий оказался в команде, я говорил, что так и будет. В других командах тренера убирали уже после первого круга или во время второго. Все время кто-то был виноват: судьи, болельщики, то еще кто-то. Слуцкий при этом никогда не был виноватым. «Рубин» достоин быть как минимум в пятерке. Команда вылетела в ФНЛ! Главная проблема — Слуцкий. Его все выгоняли отовсюду. Он не может взять на себя вину за результат. Незабитый пенальти — это ужас. Как он с этим жить будет», — сказал Мостовой «СЭ».

«Рубин» закончил сезон на 15-м месте с 29 очками и вылетел в ФНЛ напрямую.

На 90+13-й минуте Виталий Лисакович не забил пенальти и не смог спасти свою команду от поражения.

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20%

1.43

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13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
3
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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