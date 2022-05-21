Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Рубина» в матче 30-го тура Тинькофф РЛП против «Уфы» (2:1).

«Все шло к тому, что «Рубин» вылетит. Когда Слуцкий оказался в команде, я говорил, что так и будет. В других командах тренера убирали уже после первого круга или во время второго. Все время кто-то был виноват: судьи, болельщики, то еще кто-то. Слуцкий при этом никогда не был виноватым. «Рубин» достоин быть как минимум в пятерке. Команда вылетела в ФНЛ! Главная проблема — Слуцкий. Его все выгоняли отовсюду. Он не может взять на себя вину за результат. Незабитый пенальти — это ужас. Как он с этим жить будет», — сказал Мостовой «СЭ».

«Рубин» закончил сезон на 15-м месте с 29 очками и вылетел в ФНЛ напрямую.

На 90+13-й минуте Виталий Лисакович не забил пенальти и не смог спасти свою команду от поражения.