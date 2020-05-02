Карпин пошутил, что его дочь не похожа на отца

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал новую фотографию в Instagram. 51-летний российский специалист показал подписчикам снимок со своей дочерью.

«И кто-то говорил, что Даша похожа на меня, а она один в один — Дарья Карпина», — подписал фото главный тренер «Ростова».

Дарья — жена Валерия Карпина. Супруги вместе с лета 2017-го.

У Карпин также есть дочери: Мария (22 года), Валерия (17 лет), Александра (род. 04.04.2020) и внебрачная дочь Вероника.