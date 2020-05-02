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Карпин пошутил, что его дочь не похожа на отца

18:55
Валерий Карпин и его дочь Даша. Фото instagram.com
Валерий Карпин и его дочь Даша. Фото instagram.com
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал новую фотографию в Instagram. 51-летний российский специалист показал подписчикам снимок со своей дочерью.

«И кто-то говорил, что Даша похожа на меня, а она один в один — Дарья Карпина», — подписал фото главный тренер «Ростова».

Дарья — жена Валерия Карпина. Супруги вместе с лета 2017-го.

У Карпин также есть дочери: Мария (22 года), Валерия (17 лет), Александра (род. 04.04.2020) и внебрачная дочь Вероника.

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