Карпин: «Почему «Зенит» должен выходить из группы ЛЧ? В Австрии таких Малкомов пять»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» рассказал, чем иногда отличаются футболисты. По его словам, в других чемпионатах есть много игроков уровня форварда «Зенита» Малкома, просто они не раскрученные.

— Пример Семака показателен. Были в «Зените» иностранные тренеры, — сказал Карпин. — И чего они добились? Когда-то выходили в плей-офф ЛЧ, но с какими футболистами? Считаю, что нет проблем с российскими тренерами.

Хочешь не хочешь, но мы следим за другими тренерами, потому что мы в одной лиге. Смотрим многие матчи. Чья работа мне наиболее интересна? Не буду говорить. Но есть такие. Давай, раз уж начали про Серегу Семака — мне очень интересна его работа в «Зените». Оправдания тому, что они не вышли из группы? А зачем мне-то оправдания искать? Проиграли — так получилось. А почему «Зенит» должен выходить из группы? Малком? А в Австрии таких Малкомов пять! Просто за меньшие деньги, они не раскрученные. Вот в чем разница".

В текущем сезоне «Зенит» занял последнее, четвертое место в группе F ЛЧ. Клуб из Санкт-Петербурга заработал только одно очко за групповой турнир. В квартете с сине-бело-голубыми также играли «Брюгге», дортмундская «Боруссия» и «Лацио».