Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ» вспомнил о конфликте с певицей и бывшей фигуристкой Анной Семенович.

Ранее бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в интервью «СЭ» допустил неоднозначное высказывание в адрес Семенович: «Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».

Семенович отреагировала на слова Быстрова. Она записала видео на трибуне «Мегаспорта» во время решающего дня командного турнира Кубка Первого канала, а также выложила несколько скриншотов с цитатами футболиста в ленте и сториз Instagram.

Владимир Быстров: «История с Семенович? Я с ней, в принципе, не начинал никакие истории».

Андрей Аршавин: «Пара на «Ледниковый период» сформировалась следующая».

Денис Казанский: «Владимир, кто будет поддержку делать в вашей паре?»

Быстров: «Она меня, конечно. Я плохо катаюсь, поэтому она будет».

Семенович завершила спортивную карьеру в 2001 году. Анна — мастер спорта международного класса, выступала в танцах на льду сначала с Владимиром Федоровым, а затем — с Романом Костомаровым. Она — бронзовый призер чемпионата России (1998), вице-чемпионка России (2000), бронзовый призер «Гран-при Японии» (1995) и «Гран-при США» (1997), участница чемпионатов Европы и мира.

«Может, вам тоже что-то отрезать?» Семенович возмущена и ответила Быстрову