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Сегодня, 17:33

В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном переходе Воробьева в «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего оренбуржцев Дмитрия Воробьева в «Динамо».

Ранее об интересе московского клуба к 25-летнему нападающему сообщил «РБ Спорт». По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Марцел Личка, ранее возглавлявший «Оренбург», действительно заинтересован в переходе Воробьева, но его трансфер пока не одобрило руководство московского клуба.

«Пока никакие переговоры между «Оренбургом» и «Динамо» по переходу Воробьева не ведутся. Вообще, слухи о возможном уходе некоторых игроков не очень хорошо сказываются на команде. У нас еще несколько матчей впереди», — сказал Андреев «СЭ».

Воробьев в текущем сезоне провел 9 игр в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Оренбург» после 14-и туров идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками.

Дмитрий Андреев
Дмитрий Воробьев (футбол)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

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