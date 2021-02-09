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Карпин оценил игру футболистов «Ростова» в матче с тбилисским «Локомотивом»

15:14
Валерий Карпин. Фото ФК "Ростов"
Валерий Карпин. Фото ФК "Ростов"
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче с тбилисским «Локомотивом» (4:1).

«Сейчас кто-то готов сыграть больше 45 минут, кто-то еще нет. Многие тренировались утром, в день игры. Все переносят нагрузки по-разному. Главная цель — подвести состояние игроков к общему знаменателю. Бегать 90 минут в одном темпе — да, они готовы. Но футбол — это не марафон, здесь высокая интенсивность, много рывков и спринтов, над этим надо еще работать», — цитирует Карпина официальный сайт «Ростова».

14 февраля подопечные Карпина сыграют с московским «Локомотивом» в товарищеском матче. После 19 туров Тинькофф РПЛ «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 балла.

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14188

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