Карпин оценил игру футболистов «Ростова» в матче с тбилисским «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче с тбилисским «Локомотивом» (4:1).

«Сейчас кто-то готов сыграть больше 45 минут, кто-то еще нет. Многие тренировались утром, в день игры. Все переносят нагрузки по-разному. Главная цель — подвести состояние игроков к общему знаменателю. Бегать 90 минут в одном темпе — да, они готовы. Но футбол — это не марафон, здесь высокая интенсивность, много рывков и спринтов, над этим надо еще работать», — цитирует Карпина официальный сайт «Ростова».

14 февраля подопечные Карпина сыграют с московским «Локомотивом» в товарищеском матче. После 19 туров Тинькофф РПЛ «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 балла.