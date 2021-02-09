РФС и РПЛ не станут менять регламент чемпионата под «Тамбов»

Как стало известно «СЭ», руководство Российского футбольного союза и премьер-лиги не намерены ради помощи «Тамбову» менять положение регламента чемпионата России, в соответствии с которым один клуб не может арендовать у другого более двух игроков в ходе сезона.

Полностью пункт 12.9.2. звучит так: «Каждый клуб в течение сезона может зарегистрировать для участия в чемпионате не более 2 (двух) футболистов, перешедших в данный клуб начиная с 7 августа 2020 года на условиях «аренды» из другого одного клуба ПЛ (в том числе, на условиях «субаренды», где первоначальным клубом футболиста был данный другой клуб ПЛ)».

В настоящее время менеджмент РПЛ изучает финансовую ситуацию в «Тамбове», существует вариант переходов игроков к «волкам» на правах аренды из ряда других команд, но их число не превысит двух из одного клуба.

(Вячеслав Короткин)