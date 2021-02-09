Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против сборной Иордании. Встреча пройдет в Дубае в рамках тренировочных сборов.

С первых минут на поле выйдут: Кержаков, Круговой, Ловрен, Караваев, Хотулев, Барриос, Мостовой, Вендел, Малком, Оздоев, Дриусси.

Запасные: Лунев, Чистяков, Ракицкий, Сазонов, Чибисов, Жирков, Сутормин, Левин, Шамкин, Дзюба, Крапухин, Погорелов.

Матч Иордания — «Зенит» начнется в 16.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.