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«Балтика», «Сочи» и «Динамо» Махачкала сразятся за БЕТСИТИ Кубок Морского боя

Три клуба — партнера букмекерской компании БЕТСИТИ, представляющие морские регионы, сразятся за уникальный трофей в рамках РПЛ.

Айдентика турнира вдохновлена легендарной настольной игрой «Морской бой», популярной у многих поколений. Организаторы перенесли ее дух на футбольное поле, чтобы создать дополнительную интригующую повестку в рамках чемпионата.

БЕТСИТИ Кубок Морского боя будет разыгран по результатам очных встреч между тремя командами-участницами в матчах РПЛ. Клуб, набравший наибольшее количество очков в этих играх, будет объявлен победителем и получит специальный трофей.

В воскресенье был сыгран первый матч, в котором «Балтика» на выезде одержала победу над «Сочи» со счетом 2:0.

Оставшиеся матчи в Кубке:

27-28 сентября 2025 года: «Динамо» Мх — «Сочи»
4-5 октября 2025 года: «Балтика» — «Динамо Мх»
29 ноября — 1 декабря: «Сочи» — «Динамо» Мх

20-22 марта 2026 года: «Балтика» — «Сочи»
3-4 апреля 2026 года: «Динамо» Мх — «Балтика»

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
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