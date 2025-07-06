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Карпин обсудил с Луневым интервью голкипера на тему совмещения постов

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Динамо» Валерий Карпин обсудил с Андреем Луневым интервью, в котором голкипер клуба критически отозвался о совмещении специалистом постов в клубе и сборной.

Стороны поняли друг друга, никаких проблем со взаимоотношениях между тренером и вратарем нет. При этом Лунев наверняка снизит свою медиаактивность.

Ранее вратарь в интервью «РБ Спорт» назвал обоснованной критику в адрес Карпина из-за совмещения работы в «Динамо» и сборной России, а также раскритиковал решение тренера доверить капитанскую повязку полузащитнику Бителло в товарищеских матчах этим летом.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. В июне 2025 года он подписал контракт с московским «Динамо» на 3 года. Позднее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в организации не против совмещения постов до тех пор, пока сборная России не участвует в официальных соревнованиях.

Валерий Карпин и&nbsp;генеральный директор &laquo;Динамо&raquo; Павел Пивоваров.Что даст Карпин «Динамо»? Что даст «Динамо» Карпину? Колонка Казакова

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1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Зенит

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 7
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И К Ж
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Ахмат

 11 1 3
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