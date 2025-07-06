Карпин обсудил с Луневым интервью голкипера на тему совмещения постов

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Динамо» Валерий Карпин обсудил с Андреем Луневым интервью, в котором голкипер клуба критически отозвался о совмещении специалистом постов в клубе и сборной.

Стороны поняли друг друга, никаких проблем со взаимоотношениях между тренером и вратарем нет. При этом Лунев наверняка снизит свою медиаактивность.

Ранее вратарь в интервью «РБ Спорт» назвал обоснованной критику в адрес Карпина из-за совмещения работы в «Динамо» и сборной России, а также раскритиковал решение тренера доверить капитанскую повязку полузащитнику Бителло в товарищеских матчах этим летом.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. В июне 2025 года он подписал контракт с московским «Динамо» на 3 года. Позднее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в организации не против совмещения постов до тех пор, пока сборная России не участвует в официальных соревнованиях.