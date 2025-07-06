«Зенит» проиграл «Балтике» в товарищеском матче

«Зенит» потерпел поражение от «Балтики» в товарищеском матче — 1:2. Игра прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

На 9-й минуте Дуглас Сантос вывел сине-бело-голубых вперед. На 52-й минуте Илья Петров сравнял счет, а еще через две минуты Брайан Хиль забил второй гол калининградцев.

9 июля «Зенит» проведет матч против «Сьона» в рамках Winline Суперсерии.

В сезоне-2024/25 команда из Санкт-Петербурга заняла второе место в чемпионате России, упустив чемпионство впервые за семь лет. «Балтика» выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.

Товарищеский матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) — 1:2 (1:0)

Голы: Дуглас Сантос, 9 (1:0). Ил.Петров, 52 (1:1). Хиль, 55 (1:2).

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Эракович, Нино, Вега (Лобов, 68), Дуглас Сантос, Барриос (Васильев, 77), Глушенков, Луис Энрике, Педро, Лусиано (Шилов, 68).

«Балтика»: Бориско, Филин (Мохаммад, 75), Варатынов, Андраде, Ил.Петров (Йенне, 83), Мендель (Уткин, 78), Бевеев, Титков (М.Петров, 46), Пряхин (Никитин, 64. Стефанович, 83), Саусь (Ковалев, 78), Хиль (Ковач, 64).

Предупреждение: Титков, 27.

6 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Смена»