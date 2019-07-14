Карпин не понимает, зачем нужно молодежное первенство при новом регламенте

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин​ после победы над "Оренбургом" (2:1) в матче первого тура чемпионата России выразил несогласие с регламентом для команд из молодежного первенства, сообщает официальный сайт желто-синих.

– Уровень молодежного первенства падает, когда начинают играть более молодые футболисты, это нормально. Но не стоит забывать, что помимо молодежи есть и ребята из первой команды, кто не проходит в состав, или нуждается в планомерном наборе формы после травмы в период восстановления. По новому регламенту они теперь не могут играть за молодежку. Если сыграют, то дорога обратно в основу будет закрыта. Лично для меня это за гранью понимания. Зачем тогда нужно это первенство? Ну создайте тогда отдельный чемпионат, где они будут играть между собой без сквозной заявки с основой. Какие плюсы для первой команды? Неужели кто-то думает, что в свои 17 лет эти ребята будут играть за первую команду? – сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

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