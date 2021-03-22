Карпин — главный долгожитель премьер-лиги после отставки Гончаренко
15:54
После ухода Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА в премьер-лиге осталось всего три специалиста, которые работают с командами более двух лет.
Рекорд принадлежит Валерию Карпину, принявшему «Ростов» 3 года и 93 дня назад. Также продолжительное время свои должности удерживают Мурад Мусаев (пусть и со сменой записей в трудовой книжке) и Сергей Семак. При этом пять тренеров — Игорь Черевченко, Рашид Рахимов, Сандро Шварц, Дмитрий Парфенов и Юрий Батуренко — работают на нынешних местах менее полугода. (Кирилл Бурдаков)
Сколько работают в командах нынешние тренеры РПЛ. Фото «СЭ»
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