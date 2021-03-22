После ухода Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА в премьер-лиге осталось всего три специалиста, которые работают с командами более двух лет.

Рекорд принадлежит Валерию Карпину, принявшему «Ростов» 3 года и 93 дня назад. Также продолжительное время свои должности удерживают Мурад Мусаев (пусть и со сменой записей в трудовой книжке) и Сергей Семак. При этом пять тренеров — Игорь Черевченко, Рашид Рахимов, Сандро Шварц, Дмитрий Парфенов и Юрий Батуренко — работают на нынешних местах менее полугода. (Кирилл Бурдаков)