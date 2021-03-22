Главный тренер Хорватии заявил, что ему нужен Олич на матчи отбора ЧМ

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что нуждается в помощи Ивицы Олича во время трех ближайших отборочных матчей ЧМ-2022, информирует goal.com.

По словам Далича, ему также нужно время, чтобы найти нового ассистента.

Как стало известно «СЭ», Олич 22 марта прилетит частным рейсом в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

В московской команде планируют объявить о назначении 41-летнего Олича главным тренером клуба во вторник, 23 марта.

На данный момент бывший игрок армейцев работает в тренерском штабе сборной Хорватии. Сегодня ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончренко с поста главного тренера команды.

Хорватия, которая вместе с Россией входит в отборочную группу H, 24 марта сыграет со Словенией, 27 — с Кипром, а 30 — с Мальтой.