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«Динамо» — «Спартак»: Соболев реализовал пенальти

20:26
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Он вывел команду вперед во втором тайме — 2:1.

Одиннадцатиметровый был назначен за игру Дмитрием Скопинцевым рукой в своей штрафной. Главный арбитр встречи Сергей Иванов зафиксировал нарушение после подсказки ВАР.

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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