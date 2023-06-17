Карасев о публикации переговоров судей с ВАР: «Это очеловечивает работу арбитра»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал «СЭ» об отношении к публикуемым РФС переговорам судей с ВАР после матчей.

«По мне так это отлично. Чем больше информации для людей, тем лучше. Это действительно что-то новое. Даже мои родные, моя сестра, когда услышали, спросили у меня: «Вы постоянно разговариваете, чему-то еще учите футболистов, говорите им, чтобы не нарушали?». Для всех это была какая-то завеса, тайна. А теперь все открывается. Это очеловечивает работу арбитра, как мне кажется. Поэтому чем больше этого будет, тем лучше», — сказал Карасев «СЭ».

Ранее Карасев объяснил, как общается с футболистами во время матчей.