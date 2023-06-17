Карасев об общении с футболистами на поле: «Со всеми у меня нормальный контакт»

Российский арбитр Сергей Карасев ответил «СЭ» на вопрос о том, поддерживают ли арбитров футболисты.

— А от футболистов поддержка исходит? Условно, кто-то взял и написал: «Спасибо, что разобрались в моменте и поставили пенальти».

— Не знаю, хорошо это или плохо, но я лично не в таких дружеских отношениях с футболистами, чтобы были телефоны и можно было переписываться, — сказал Карасев «СЭ». — Такого нет.

— Самый приятный футболист, который сразу слушается на поле?

— Не хочу никого выделять. Как по мне, со всеми футболистами РПЛ лично у меня нормальный контакт. С ними можно разговаривать, объяснять, они понимают меня и то, что я делаю на поле. Да, бывают у всех нюансы. Я могу ошибиться, они могут, но это нормально, это эмоции. Без эмоций надо заканчивать. Это называется равнодушие.

Ранее Карасев рассказал, что сложнее всего ему было находить общий язык с бывшим полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом.