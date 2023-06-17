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Судейство

Сегодня, 11:40

Карасев об общении с футболистами на поле: «Со всеми у меня нормальный контакт»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский арбитр Сергей Карасев ответил «СЭ» на вопрос о том, поддерживают ли арбитров футболисты.

— А от футболистов поддержка исходит? Условно, кто-то взял и написал: «Спасибо, что разобрались в моменте и поставили пенальти».

— Не знаю, хорошо это или плохо, но я лично не в таких дружеских отношениях с футболистами, чтобы были телефоны и можно было переписываться, — сказал Карасев «СЭ». — Такого нет.

— Самый приятный футболист, который сразу слушается на поле?

— Не хочу никого выделять. Как по мне, со всеми футболистами РПЛ лично у меня нормальный контакт. С ними можно разговаривать, объяснять, они понимают меня и то, что я делаю на поле. Да, бывают у всех нюансы. Я могу ошибиться, они могут, но это нормально, это эмоции. Без эмоций надо заканчивать. Это называется равнодушие.

Ранее Карасев рассказал, что сложнее всего ему было находить общий язык с бывшим полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом.

Футбол
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
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 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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