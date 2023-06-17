Карасев о разговорах во время игры: «Когда я в роли ВАР, а какой-то арбитр судит, думаю: «Вот бы это запустить в народ»

Российский арбитр Сергей Карасев в комментарии для «СЭ» высказался о смешных моментах в общении с футболистами и тренерами.

«Когда я в роли ВАР, а какой-то арбитр судит, думаю: «Вот бы это запустить в народ». Очень интересные фразы, шутки и так далее. И это приподнимает имидж арбитра. Все думают, что судьи — сухие люди, которые бегают с карточками, свистят, пенальти назначают против моей команды, что это такое. А как принимается это решение, как ведется работа, теперь все это есть», — сказал Карасев «СЭ».

Ранее РФС выкладывал видео с переговорами Сергея Карасева, где тот поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с Пасхой во время матча.

РФС также предоставлял переговоры арбитра Павла Кукуяна с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном во время матча 14-го тура РПЛ-2022/23 с «Локомотивом». «Арсен, тебе, 15 лет, а мне 40. Играй в футбол. Я тебя оберегаю, ты как этот падаешь», — заявил тогда Кукуян.