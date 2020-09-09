Карасев рассудит ЦСКА и «Спартак», на VAR будет работать Турбин

Стала известна судейская бригада на матч 7-го тура Тинькофф — чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком». Встреча пройдет 13 сентября и начнется в 19:00 мск.

Главным арбитром назначен Сергей Карасев. Помощники судьи — Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов, VAR — Евгений Турбин, AVAR — Антон Аверьянов, резервный судья — Анатолий Жабченко.

12 сентября

«Тамбов» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Анохин.

«Урал» — «Химки»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Сочи»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Николай Волошин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.

13 сентября

«Динамо» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Андрей Веретешкин; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Николай Левников.

«Ротор» — «Краснодар»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Зенит» — «Арсенал»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Болотенков; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Лапочкин.