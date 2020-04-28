Карасев рассказал, как выглядит режим питания для футбольных судей

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о том, как питаются судьи.

— В комментариях немало вопросов про правильное питание, — написал Карасев в Instagram. — О том, что едят судьи до матча, в день игры и после нее. Много информации об этом можно найти в сети, но систематизировать ее сложно. Поэтому поделюсь личным опытом.

Сначала о продуктах, которые я исключил из рациона. Это фастфуд, газировки типа колы и спрайта, соусы, кетчуп, майонез. Стараюсь избегать полуфабрикатов: сосисок, колбас, покупных пельменей или котлет. Изредка позволяю себе пиццу, но только высокого качества. Вообще важно следить именно за качеством продуктов. Те же пельмени вполне можно поесть, если они домашние и сделаны из хорошего мяса.

Сладкое я не очень люблю. Периодически ем горький шоколад в минимальных количествах. Объедаться тортами и всякими пирожными точно не стоит.

Вода — это важно. Однозначного мнения про дневную норму жидкости нет. Мне достаточно выпить литр-полтора чистой воды. Из-под фильтра или бутилированной. В дни матчей или тяжелых тренировок могу употребить два литра.

Еще совет — не мешайте белки с углеводами. Например, я не ем картошку вместе с мясом. Лучше закусывать мясо овощами. Картофель тоже лучше поесть с каким-нибудь свежим салатом.

Про ужин. Я ужинаю не всегда. Если хочется, то выбираю что-то легкое. Курицу или те же овощи. Главное не переедать на ночь, чтобы не мешать мозгу отдыхать. А высыпаться нужно обязательно.

Надеюсь, советы окажутся полезными. Скоро напишу про питание в день матчей!