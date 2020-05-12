Карапетян считает, что Кокорин помог бы любой европейской команде

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян рассказал, за счет чего команда добавила во второй половине сезона. После 22 туров она занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками.

— У нас всегда была хорошая команда, — цитирует «Российская газета» Карапетяна. — Просто летом мы за неделю до сезона собрались вместе и не успели сыграться, познакомиться. А зимой провели сборы, поработали над фитнесом, тимбилдингом. И поняли, что пора выбираться из того дерьма, в котором мы находимся.

— Еще, наверное, новички помогли.

- Конечно, особенно Кокорин. Я немного удивлен, что после паузы он так здорово играет. Хотя, с другой стороны, он за это время накопил энергии. Саша напоминает изголодавшегося льва, тигра. Он хочет всем доказать, на что способен.

— Недавно Кокорин заявил, что хотел бы играть за «Рому». Он смог бы там закрепиться?

— Да. Я уверен в этом не на 90 или 99 процентов, а на все 100. Он бы любой европейской команде помог. У него есть уровень, характер.