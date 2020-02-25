Бывший футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз стал гостем матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Он сделал символическое вбрасывание перед игрой.

Сегодня на матче «Ак Барса» против «Салавата Юлаева» специальным гостем для символического вбрасывания стал легенда «Рубина» Гёкдениз Карадениз ??



Всегда рады видеть в Казани, Гёкдениз! ??? pic.twitter.com/cFQVivcKBY — «Рубин» Казань (@fcrk) February 25, 2020

— Всегда рады видеть в Казани, Гекдениз!- говорится в сообщении официального Twitter «Рубина».

40-летний турок выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок России, а также два раза стал обладателем Суперкубка страны.