Джикия с большой долей вероятности пропустит матч «Спартака» против «Арсенала»

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Георгий Джикия с большой долей вероятности пропустит матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

28-летний футболист после полученного повреждения в игре с «Локомотивом» (0:1) пропустил несколько тренировок в общей группе красно-белых. Защитник избежал серьезной травмы, но на данный момент тренируется по индивидуальной программе.

Ранее сообщалось, что по результатам обследования у Джикии была диагностирована контузия коленного сустава.

В текущем сезоне Джикия провел 31 матч за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Матч «Спартак» — «Арсенал» пройдет 10 апреля в Москве. Начало — в 16.30 мск.