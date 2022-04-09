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Джикия с большой долей вероятности пропустит матч «Спартака» против «Арсенала»

Читать «СЭ» в
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Георгий Джикия с большой долей вероятности пропустит матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

28-летний футболист после полученного повреждения в игре с «Локомотивом» (0:1) пропустил несколько тренировок в общей группе красно-белых. Защитник избежал серьезной травмы, но на данный момент тренируется по индивидуальной программе.

Ранее сообщалось, что по результатам обследования у Джикии была диагностирована контузия коленного сустава.

В текущем сезоне Джикия провел 31 матч за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Матч «Спартак» — «Арсенал» пройдет 10 апреля в Москве. Начало — в 16.30 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Арсенал Т

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
5
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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Н. Новгород – Динамо
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9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
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Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
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П
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Локомотив

 6
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