Цаллагов посвятил гол своей бабушке: «Когда потанцуем, бабуля?»

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов прокомментировал матч 1-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1).

«Начало положено, первый тур. Хорошо, что начали с победы, дальше надо улучшать. Легко не было, в первом туре определенная нервозность присутствовала. Мои функции не изменились, просто сегодня удалось забить. Бабушка у меня захворала, этот гол ей. Надеюсь, она скоро поправится. Привет ей огромный передаю. Когда потанцуем, бабуля?» — сказал Цаллагов «СЭ».

Во 2-м туре «Сочи» сыграет в гостях с ЦСКА (23 июля, 15.00 мск), а «Торпедо» встретится с «Динамо» в гостях (24 июля, 17.30 мск).