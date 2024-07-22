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Сегодня, 14:34

Бразильский защитник «Химок» Ориньо: «Я не против получить российский паспорт»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Ориньо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной игре за сборную России.

«Я играл в молодежной сборной Бразилии, не за основную, поэтому могу сменить спортивное гражданство. Сейчас, после переезда в Россию, я не против приглашения в национальную команду. Но для начала мне нужно до конца освоиться в это стране. Я не против получить российский паспорт», — сказал Ориньо «СЭ».

Ориньо этим летом перешел в «Химки» из «Родины».

ФК Химки
Ориньо
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Локомотив – Акрон
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
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Ахмат – Краснодар
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