Бразильский защитник «Химок» Ориньо: «Я не против получить российский паспорт»

Защитник «Химок» Ориньо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной игре за сборную России.

«Я играл в молодежной сборной Бразилии, не за основную, поэтому могу сменить спортивное гражданство. Сейчас, после переезда в Россию, я не против приглашения в национальную команду. Но для начала мне нужно до конца освоиться в это стране. Я не против получить российский паспорт», — сказал Ориньо «СЭ».

Ориньо этим летом перешел в «Химки» из «Родины».