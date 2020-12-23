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Канделаки считает, что Василий Кикнадзе запомнится увольнением Семина и войной с фанатами

Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о том, чем запомнится работа Василия Кикнадзе на посту генерального директора «Локомотива».

«К сожалению, самым ярким эпизодом работы Василия Александровича на посту генерального директора ФК «Локомотив» будет плохо оформленное увольнение Юрия Семина и затяжная война с торсидой железнодорожников», — написала Канделаки в своем Telegram-канале. По ее мнению, у Ильи Геркуса получалось работать на своей должности гораздо лучше.

«Юрий Палыч — безусловный Цезарь. Геркус — по заслугам — вполне себе Гней Помпей. А вот Василий Александрович старался быть Крассом, но толпа скандировала «Брут!» — добавила она.

Новым генеральным директором клуба назначен Владимир Леонченко. Председателем совета директоров стал Александр Плутник. Кроме него, в совет директоров вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Владимир Пястолов, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/7058

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