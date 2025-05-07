Футбол
7 мая, 21:24

Канчельскис заявил о готовности возглавить «Динамо»

Дарик Агаларов

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Динамо».

«Конечно. А кто скажет, что не готов? Любой специалист захочет работать в такой великой команде, как «Динамо». Естественно, тут даже речи о другом быть не может. Но я также придерживаюсь такого мнения, что, когда будет предложение, тогда можно будет обсуждать. Сейчас я работаю в брянском «Динамо». Мы стараемся выполнить задачи и двигаемся дальше. Если же будет предложение, то я всегда готов к обсуждению», — сказал Канчельскис «СЭ».

1 мая «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера . Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

В декабре 2024 года Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо».

Андрей Канчельскис
ФК Динамо (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hovawart645

    Ну слова то из песни не выбросишь... Они уникальны в том плане, что смогли выгнать четырехкратного обладателя ЛЕ, и при этом звали ноунеймов! Широкие жесты!)

    08.05.2025

  • gan75

    Олич в ЦСКА

    08.05.2025

  • 1 JAMAL

    Журналисты СЭкс: тут недалеко у меня один дед футбольнцю команду тренит, спроситу у него, хочет ли он Динамо возглавить. Поскольку фамилия неизвестна, во-:thumbsup: сенцация получится, чего мелочиться Канчельскисами)

    08.05.2025

  • NF

    Пусть в "Арсенал" идёт...

    08.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Позорный подписант решил опустить Динамо!

    08.05.2025

  • maestro_65

    Ещё недавно Андрюсик делал загадочное лицо, говоря что едет в Европу по делам, мол он востребован там, а не это вот всё в РПЛ. Но увы. Ни там, ни тут.

    08.05.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Как выбрать между Канчельскисом и Мостовым? Оба, как тренеры, примерно равны. Тут нужен батл. Или рэп-батл, или на ринге по правилам муай-тай.

    08.05.2025

  • rustov

    Вы абсолютно правы! Хотел в скопках указать, что "за исключением Спартака", но воздержался, дабы не было ушата грязи на меня со стороны болельщиков этой команды

    08.05.2025

  • hovawart645

    Абаскалю же дали! Тедеско тоже ноунейм был по сути.

    08.05.2025

  • rustov

    В очередь, сукины дети! Конечно, это шутка, но ради справедливости, подумайте сами, разве малоопытным и с нулевым опытом дадут порулить в больших клубах? Надо быть реалистами.

    08.05.2025

  • Михаси

    Ему надо МЮ спасать!

    08.05.2025

  • Князь Болтконский

    Канчела тренировал много клубов из премьер лиг других стран.Латвия,Узбекистан,Казахстан,Киргизия.Правда везде ему пинка быстро под зад давали,но видимо до него еще не дошло, что он физрук тот еще.

    08.05.2025

  • merniloskut

    Тренеруй не тренеруй, всё равно получишь... - Ди-на-мо Мо-сква, трататата-та-та. 1976 помним ту весну((((

    08.05.2025

  • merniloskut

    Всегда говорил что Кончита - голубой!

    08.05.2025

  • Радон

    Лучшие тренеры нашей современности - Канчельскис и Мостовой конкурируют в запросах команд РПЛ)))

    07.05.2025

  • Forward-72

    Ладно бы, один хоть что то тренировал, опыт какой есть, но другой всю свою сознательную жизнь, игровую, провел за границей, но не требует во Франции и Особенно в Испании, чтобы его назначили тренером

    07.05.2025

  • AZ

    Это как же надо перестать себя уважать бывшим классным футболистам, чтобы выпрашивать себе места тренеров))).

    07.05.2025

  • sven

    он даже пингвинов не тренировал, а все туда же

    07.05.2025

  • kpmanager

    2 старпера тошноброда. Саша Мостовой и Андрюша ...

    07.05.2025

  • spartsmen

    думаю, романцеву, сёмину и газзаеву не будут :)

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Абсолютно верно!

    07.05.2025

  • spartsmen

    а кто заявлен собу ... помощником главного тренера?

    07.05.2025

  • spartsmen

    динамо должен возглавить серьёзный менеджмент в первую очередь. это и к спартаку относится.

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Эх, бедный клуб Динамо!!! То Абаскаль, то Царь, то Канчельскис, прости Господи... Хочется верить, что Динамо возглавит серьезный специалист.

    07.05.2025

  • alexk78

    После Абаскаля и Мостового в очереди будет

    07.05.2025

  • Derbist

    Они теперь всем будут этот дебильный вопрос задавать?

    07.05.2025

  • lvb

    Насколько я помню, Канчела/литовец) получил лицензию ПРО в 2010 году и ни разу не проходил переподготовку или переаттестацию. Причина в том что сей аналог "Тсара" с 2010 работал максимум с командами из пердива, к тому же его оттуда быстро выкидывали). Резюме. Какое "Динамо", Андрейке надо снова сдать на ПРО и наконец всерьез заняться тренерством. Что в 56 лет маловероятно. Скорее Канчеле надо идти в будку Матч , к Ловчеву с Мостовым , вместо лошары "34го тупого". А что, а вдруг?))

    07.05.2025

  • Миллионер Корейко

    АГА еще один царь! тебе сборную Сбер банка тренировать а не Великое Динамо!

    07.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

