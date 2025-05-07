Канчельскис заявил о готовности возглавить «Динамо»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Динамо».

«Конечно. А кто скажет, что не готов? Любой специалист захочет работать в такой великой команде, как «Динамо». Естественно, тут даже речи о другом быть не может. Но я также придерживаюсь такого мнения, что, когда будет предложение, тогда можно будет обсуждать. Сейчас я работаю в брянском «Динамо». Мы стараемся выполнить задачи и двигаемся дальше. Если же будет предложение, то я всегда готов к обсуждению», — сказал Канчельскис «СЭ».

1 мая «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера . Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

В декабре 2024 года Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо».