7 мая, 20:47

Акинфеев: «Мы не регистрировали никакую «ногу бога». Я не сумасшедший»

Алина Савинова

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опроверг информацию о том, что он зарегистрировал товарный знак «нога бога».

По словам 39-летнего футболиста, он подал заявку в Роспатент на регистрацию изображения его сейва ногой в серии пенальти в матче чемпионата мира-2018 против сборной Испании.

«Мы не регистрировали никакую «ногу бога». Простите, но, боже упаси, не буду свою ногу так называть. Я не сумасшедший, никогда им не был и сходить с ума не планирую. Мы зарегистрировали только изображение того самого моего сейва ногой. И лишь по той причине, что именно это изображение уже много лет является логотипом моего фонда «Страна футбола», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

Голкипер отметил, что с уважением относится ко всем, кому эта тема стала интересна, однако он призвал не искажать информацию.

«Я благодарен болельщикам за ту нашу общую радость на чемпионате мира, и вы можете называть меня и мои части тела как угодно. И журналистам я также благодарен за интерес к моей скромной персоне. Прошу лишь об одном: не искажать информацию», — добавил капитан ЦСКА.

На чемпионате мира-2018 сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала турнира — 1:1 (пенальти — 4:3). Акинфеев отразил ногой решающий удар Яго Аспаса в серии пенальти, что позволило россиянам выйти в четвертьфинал домашнего мундиаля. В октябре 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Источник: https://t.me/igor_akinfeev35/826
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • фанат

    Очень благородно!

    07.05.2025

  • Старичела

    просто как логотип оформлено. Чему удивляться?

    07.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Мы зарегистрировали только изображение того самого моего сейва ногой____Ну и как в документах написано? Это тот самый момент, когда я, Акинфеев, отбил послематчевый пенальти в игре с Испанией?

    07.05.2025

  • sds

    Абсолютно согласен. Ту новостную хрень даже читать не стал, не верил в такое со стороны Игоря.

    07.05.2025

  • Blake Wheeler

    Молодец Игорь. Спокойно, адекватно, достойно присёк всё на корню

    07.05.2025

  • mikeV

    Акинфеев оказался вменяемым, в отличие от писак СЭ, которые растиражировали редкостную хрень. Вообщ-то, в таких слуачаях надо извиняться - как перед Акинфеевым, так и перед читателями. Потому что выставили его полным идиотом.

    07.05.2025

  • Highlander

    Тоесть водки с таким названием не ждать?

    07.05.2025

