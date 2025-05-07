Акинфеев: «Мы не регистрировали никакую «ногу бога». Я не сумасшедший»

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опроверг информацию о том, что он зарегистрировал товарный знак «нога бога».

По словам 39-летнего футболиста, он подал заявку в Роспатент на регистрацию изображения его сейва ногой в серии пенальти в матче чемпионата мира-2018 против сборной Испании.

«Мы не регистрировали никакую «ногу бога». Простите, но, боже упаси, не буду свою ногу так называть. Я не сумасшедший, никогда им не был и сходить с ума не планирую. Мы зарегистрировали только изображение того самого моего сейва ногой. И лишь по той причине, что именно это изображение уже много лет является логотипом моего фонда «Страна футбола», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

Голкипер отметил, что с уважением относится ко всем, кому эта тема стала интересна, однако он призвал не искажать информацию.

«Я благодарен болельщикам за ту нашу общую радость на чемпионате мира, и вы можете называть меня и мои части тела как угодно. И журналистам я также благодарен за интерес к моей скромной персоне. Прошу лишь об одном: не искажать информацию», — добавил капитан ЦСКА.

На чемпионате мира-2018 сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала турнира — 1:1 (пенальти — 4:3). Акинфеев отразил ногой решающий удар Яго Аспаса в серии пенальти, что позволило россиянам выйти в четвертьфинал домашнего мундиаля. В октябре 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде.