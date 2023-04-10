Канчельскис: «Отставка Бердыева — абсолютная глупость, но такие вещи в нашем футболе уже не удивляют»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал новость об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Отставка Бердыева — абсолютная глупость, но такие вещи в нашем футболе уже не удивляют. Это вполне типичное решение для руководителей российских клубов, которые закапывают наш футбол все глубже и глубже. Не понимаю, зачем нужно было приглашать Бердыева, если вы не собирались давать ему время? Было очевидно, что сразу все не станет лучше, команда была в кризисе. Бердыев — хороший, опытный специалист, у него много заслуг. Этот тренер сделал очень многое для российского футбола. Но здесь бессмысленно что-то говорить — проходимцам не объяснишь, что такое футбол и тренерская работа», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Сегодня, 10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.