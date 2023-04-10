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Сегодня, 16:28

Чернышов: «Если бы «Спартак» победил «Динамо», то болельщики команде много бы простили»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что красно-белые вряд ли смогут занести себе в актив ничью с «Динамо» (3:3) в рамках 22-го тура РПЛ.

«Получилась результативная ничья, болельщики увидели много голов. «Спартак» хотел победить, ничья точно не будет занесена в актив. Они, уверен, расстроены результатом. Для красно-белых надо было обязательно выигрывать, чтобы продолжить борьбу за второе место. Результаты в весенней части чемпионате страны не особо впечатляют. Если бы «Спартак» победил в дерби, то болельщики команде много бы простили. Сейчас борьба за второе место для команды осложнилось, у «Ростова» есть возможность оторваться от «Спартака», — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 42 очка за 22 тура.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chernyishov-esli-byi-spartak-pobedil-v-derbi-to-bolelshhiki-komande-mnogo-byi-prostili
Андрей Чернышов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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