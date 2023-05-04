Канчельскис считает правильной возможную отставку Йокановича: «Лучше назначить отечественного специалиста»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал корреспонденту «СЭ» возможный уход Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо» по окончании сезона.

«Я думаю, это правильное решение. Наши тренеры не хуже, чем в Сербии. Лучше возьмите отечественного специалиста, который будет давать результат. Но это решать руководству «Динамо». Сейчас в любой команде тренера убирают, если он не дает результат. «Химки» у нас вообще рекордная команда в этом плане. Наверное, руководству хватило сезона, чтобы увидеть, какой он специалист», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

54-летний сербский специалист возглавляет московский клуб с июня 2022-го. На данный момент московский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

По информации «СЭ», контракт Йокановича с «Динамо», который завершается по окончании этого сезона, может быть продлен только в случае достижения прописанной в нем турнирной задачи — места в тройке призеров.

6 мая «Динамо» на выезде сыграет с «Химками» в матче 26-го тура РПЛ.