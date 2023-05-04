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Сегодня, 15:55

Канчельскис считает правильной возможную отставку Йокановича: «Лучше назначить отечественного специалиста»

Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал корреспонденту «СЭ» возможный уход Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо» по окончании сезона.

«Я думаю, это правильное решение. Наши тренеры не хуже, чем в Сербии. Лучше возьмите отечественного специалиста, который будет давать результат. Но это решать руководству «Динамо». Сейчас в любой команде тренера убирают, если он не дает результат. «Химки» у нас вообще рекордная команда в этом плане. Наверное, руководству хватило сезона, чтобы увидеть, какой он специалист», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

54-летний сербский специалист возглавляет московский клуб с июня 2022-го. На данный момент московский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

По информации «СЭ», контракт Йокановича с «Динамо», который завершается по окончании этого сезона, может быть продлен только в случае достижения прописанной в нем турнирной задачи — места в тройке призеров.

6 мая «Динамо» на выезде сыграет с «Химками» в матче 26-го тура РПЛ.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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Ростов – Факел
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