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Канчельскис о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «Что хотят, то и творят. Хотя я уже ничему не удивляюсь»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Бориса Ротенберга директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

«У нас «Локомотив» много кого назначал: и немцев, и не немцев, а толку никакого не было. Хотелось бы, чтобы от этого назначения был какой-то толк. Я вообще уже не удивляюсь от того, что происходит. Очень странные вещи делают. Что хотят, то и творят.
Назначение Ротенберга... Ну, дали ему поработать — пускай посмотрит, поварится в этой кухне. Потом уже будем делать выводы. Может быть, он принесет пользу клубу, но, может, и не принесет», — приводит Legalbet слова Канчельскиса.

«Локомотив» назначил Ротенберга директором департамента развития молодежного футбола клуба сегодня, 29 ноября. Летом он завершил карьеру футболиста. Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/kanchelskis-o-naznachenii-rotenberga-v-lokomotiv-ochen/
Андрей Канчельскис
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