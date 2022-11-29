Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:05

Булыкин — о Ротенберге в «Локомотиве»: «Не сомневаюсь, что из него получится хороший менеджер»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Бориса Ротенберга директором департамента развития молодежного футбола московского клуба.

«Это здорово, что футболисты, которые играли в этом клубе, потом идут работать в него. Конечно, было бы еще лучше, если бы была возможность отучится, но если ее нет, то я думаю, что можно совмещать все это параллельно. Тут еще плюсом идет то, что у Бориса есть большой опыт в футболе, который он может передать, а все остальное уже нарабатывается при помощи знаний и учебы. Конечно, футболист практически не имеет представления как работает клуб, как работают юношеские команды и как все закручено, но я думаю, что из него может получится хороший менеджер. Я не сомневаюсь в этом», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

29 ноября «Локомотив» объявил о назначении Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола.

Борис Ротенберг-младший
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как Иран и США стали непримиримыми врагами: революция, свержение шаха, захват заложников
Иран требует отстранить США, Германию разносят за повязки. Мировые СМИ — о новых скандалах ЧМ
В ЛНР сообщили о крупных потерях среди воюющих за ВСУ польских наемников
Путин указал на незыблемость прав и свобод граждан России
Генсек НАТО Столтенберг назвал колоссальным ущерб от ударов ВС РФ по Украине
Как отметить День матери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «Что хотят, то и творят. Хотя я уже ничему не удивляюсь»

Колосков о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «У него есть задатки организатора, но их надо реализовать»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости