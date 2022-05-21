Канчельскис назвал неожиданным вылет «Рубина» в ФНЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Рубина» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:2).

«Рубин» начал чемпионат здорово, чуть ли не на пятом месте был, а потом уже пошли по наклонной. Конечно, «Рубин», который выиграл чемпионат, это уже не тот «Рубин». Неожиданно, что они вылетели, была стабильная команда. В их неудачах виноваты все, весь коллектив. Вина не только тренера, нельзя делать одного человека крайним. Тренер играет большую роль, но и от футболистов многое зависит», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ».

«Рубин» закончил сезон на 15-м месте с 29 очками и вылетел в ФНЛ напрямую.