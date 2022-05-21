Ринат Билялетдинов заявил, что вылет «Рубина» в ФНЛ стал для него ударом

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение от «Уфы» (1:2) в рамках 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Давно я так не ошибался в прогнозах. Честь и хвала футболистам «Уфы». Глядя, как «Рубин» играет дома, мне казалось, что они сегодня добьются успехов. В таких матчах понимаешь, насколько хорош наш чемпионат. Его нужно беречь, этим и хорош футбол. Я не верил в такой исход. Для меня это удар», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Благодаря победе «Уфа» избежала прямого вылета в ФНЛ и заняла 14-е место в турнирной таблице с 30 очками. Команда сыграет в стыковых матчах с «Оренбургом», занявшим третью строчку в ФНЛ.

«Рубин» закончил сезон на 15-м месте с 29 очками и вылетел в ФНЛ напрямую.