Канчельскис: «Дзюба побьет рекорд Кержакова по голам»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис предположил, сможет ли нападающий «Акрона» Артем Дзюба побить рекорд экс-форварда Александра Кержакова.
«Думаю, Артем побьет рекорд Кержакова за сезон. Все зависит от того, какую Артем наберет форму. Если он не в оптимальной форме, то наверное, первое время будет в роли ассистента», — приводит Metaratings.ru слова Канчельскиса.
В двух матчах в новой команде в РПЛ 36-летний Дзюба сделал три результативные передачи. За карьеру во всех турнирах он забил 229 голов — это на четыре меньше, чем у Кержакова.
Источник: metaratings.ru
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|0
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|21
|
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|0
|2
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|
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|5
|2
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|17
|
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|4
|4
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|16
|
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|4
|2
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|
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|3
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|3
|2
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|11
|
9
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|2
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|3
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|
10
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|3
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|
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|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
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|9
|2
|1
|6
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|7
|
13
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|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
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|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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