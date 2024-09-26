Канчельскис: «Дзюба побьет рекорд Кержакова по голам»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис предположил, сможет ли нападающий «Акрона» Артем Дзюба побить рекорд экс-форварда Александра Кержакова.

«Думаю, Артем побьет рекорд Кержакова за сезон. Все зависит от того, какую Артем наберет форму. Если он не в оптимальной форме, то наверное, первое время будет в роли ассистента», — приводит Metaratings.ru слова Канчельскиса.

В двух матчах в новой команде в РПЛ 36-летний Дзюба сделал три результативные передачи. За карьеру во всех турнирах он забил 229 голов — это на четыре меньше, чем у Кержакова.