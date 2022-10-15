Камышев приехал на матч «Химки» — «Факел» в качестве зрителя

Полузащитник «Химок» Илья Камышев приехал на матч 13-го тура РПЛ против «Факела» в качестве зрителя.

До этого портал «Чемпионат» сообщал об отстранении Камышева, Брайана Идову, Дмитрия Тихого от тренировок с подмосковной командой.

Матч «Химки» — «Факел» пройдет сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 мск.