Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:17

Балахнин: «Убийством «Ростова» в матче с «Уралом» не пахло»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

— Качество игры было средним. Много брака в передачах, — приводит слова Балахнина «РБ Спорт». — Бросилось в глаза то, что «Ростов» ищет не гол, а пенальти. Прямо выпрашивали вчера. Это очень печально.

— Возникло много вопросов к главному арбитру Турбину после матча. Например, в моменте со стыком Сиссе и Комличенко. Нужно ли было показывать красную Сиссе?

— Я считаю, что и Григорий Иванов мог бы высказать свои претензии к Турбину. Да, было опасное столкновение. Трудно сказать тянет ли оно на красную карточку.

— А в эпизоде с Комличенко и Филипенко было пенальти?

— Нет. Турбин в этом моменте правильно разобрался, правда, очень долго смотрел этот эпизод. Четко было видно на повторе, что сначала защитник коснулся мяча, а уже потом он зацепил ногу Комличенко.

— Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сказал, что команду убили. Так ли это?

— Конечно, нет. Да, были напряженные моменты, но убийством не пахло.

«Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 25 очков. У «Урала» 14 очков — 11 место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-ubijstvom-rostova-vchera-ne-pahlo-komanda-prosto-vy-prashivala-penal-ti/
ФК Ростов
ФК Урал
Сергей Балахнин
3
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мочи коммуниста!» Хоккеист сбежал из СССР ради мечты, но столкнулся в США с тотальной ненавистью
Победительница самого знаменитого марафона в США угодила в допинговый скандал. У нее отберут титул
Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области
Эксперт допустил «сбой во всей системе» ВСУ из-за нарушения работы Starlink
В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Вратарь «Торпедо» Ботнарь уверен, что его команда обыграет «Локомотив»
Марадишвили из-за простуды пропустит матч с «Торпедо»
«Химки» — «Факел»: Гудиев и Квеквескири выйдут с первых минут
«Торпедо» — «Локомотив»: Гильерме впервые в сезоне сыграет в РПЛ
Булыкин заявил, что «Локомотив» сильно подавлен, но является фаворитом в матче с «Торпедо»
«Химки» сыграют против «Факела» в форме с флагом России и георгиевской лентой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марадишвили из-за простуды пропустит матч с «Торпедо»

Камышев приехал на матч «Химки» — «Факел» в качестве зрителя
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости