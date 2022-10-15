Контракт Талалаева с «Торпедо» рассчитан на 2,5 года
Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о деталях контракта нового главного тренера команды Андрея Талалаева.
«Контракт на 2,5 года. Конечно, с возможностью продления, но это не записано в контракте», — приводит слова Геркуса ТАСС.
13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.
«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: https://tass.ru/sport/16065851
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|14:00
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|
Химки – Факел
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|15.10
|16:30
|
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|15.10
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|
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