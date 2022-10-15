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Контракт Талалаева с «Торпедо» рассчитан на 2,5 года

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о деталях контракта нового главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Контракт на 2,5 года. Конечно, с возможностью продления, но это не записано в контракте», — приводит слова Геркуса ТАСС.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/16065851
Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
1
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 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
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16
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