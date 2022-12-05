Камоцци: «Пиняев должен был оказаться в «Спартаке» вместе с Зиньковским и Пруцевым»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова Заремы Салиховой о возможном переходе Сергея Пиняева в «Спартак».

«Пиняев — это ценный актив, который должен был оказаться в «Спартаке» вместе с Зиньковским и Пруцевым. Я говорил об этих игроках господину Федуну еще два года назад. Точно не знаю, почему Пиняев в итоге не оказался в команде. Безусловно, это один из самых интересных молодых игроков в России», — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее Салихова заявила, что Пиняев — самый обидный несостоявшийся трансфер «Спартака».